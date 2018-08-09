В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии

09.08.2018 На заседании Совета безопасности ООН обсуждалась ситуация, сложившаяся на оккупированных грузинских территориях На закрытом заседании Совета безопасности ООН, проведенном под председательством Великобритании в связи с 10-й годовщиной грузино-российской войны, обсуждалась ситуация, сложившаяся на оккупированных грузинских территориях, и пути решения конфликта.



По информации МИД Грузии, с докладом на заседании выступил заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Тайе-Брук Зериун.



После заседания от имени США, Нидерландов, Франции, Польши, Швеции и Великобритании со специальным заявлением выступила постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.



По ее словам, спустя 10 лет после грузино-российской войны Россия продолжает размещать на территории Грузии военный персонал и военное оснащение в большом количестве, развивать сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с де-факто властями Южной Осетии и Абхазии и возводит искусственные барьеры, которые ограничивают контакты между людьми, вредят процессу примирения и крайне негативно влияют на повседневную жизнь людей. Как отметила Карен Пирс, действия России подтверждают, что сейчас поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии так же важна, как и во время войны 2008 года.









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