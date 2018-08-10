Цена оккупации Грузии для России - 209 миллионов долларов в год

10.08.2018 Цена оккупации Грузии составляет 209 миллионов долларов США в год – радио "Свобода" подсчитало, во сколько обходится России содержание оккупированных территорий Грузии.



В 2017 году Россия профинансировала оккупированную Абхазию на 88 миллионов, что составляет 48% бюджета Абхазии.



Российские деньги составляют 90% бюджета оккупированного Цхинвальского региона, в целом 121 миллионов долларов.



"В совокупности Россия потратила на оккупированные территории Грузии примерно столько же, сколько на образование, здравоохранение, культуру, спорт, охрану окружающей среды, средства массовой информации, и коммунальную услугу в собственной стране вместе взятые в 2017 году"- пишет Радио Свобода.











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