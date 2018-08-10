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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии

10.08.2018 Житель Екатеринбурга по имени Николай, будучи с семьей в отпуске, оказался свидетелем криминальной разборки. Она произошла около 14 часов по московскому времени 10 августа в отеле «Белые скалы» в Цандрипше, что в 10 км от российской границы.



«В соседний с нами отель внезапно приехали около 80 крепких мужчин, среди которых было явно несколько авторитетов, остальные – «пехотинцы», их сразу видно. Оружия при них я не заметил, но машины «гостей» мгновенно забили всю парковку. Парни выволокли на пляж весь персонал, начальник охраны сбежал в горы. Постояльцы отеля, кто были на пляже, разбежались, часть закрылась в номерах», - рассказал «АиФ-Урал» собеседник. По его словам, отель был полон российскими туристами.



В компании с непрошенными гостями приехали и абхазские военные. Несколько человек были единственными представителями легитимной власти. Николай со слов местных жителей узнал, что двое из самых активных персонажей – самые авторитетные, один из них является «смотрящим» за рынком в Гаграх.



Отель «Белые скалы» по словам нашего собеседника принадлежит россиянке по имени Татьяна. Местные ее знают как деятельную предпринимательницу, имевшую ряд конфликтов. Очевидно, их и прибыли разрешать представители криминалитета. На одном из снимков видно, как незваные гости разбираются с хозяевами с беседке, в то время как боевики находятся на пляже.





Абхазия известна не только своим чистым морем и мандаринами, но и конфликтами местных с приезжими. Одним из пострадавших от произвола оказался известный екатеринбуржец, один из основателей фонда «Город без наркотиков» Игорь Варов. В середине 2000-х он уехал в эту страну и основал в Гаграх первый и единственный в стране торговый центр «Континент». Магазин, работавший по высочайшим для Абхазии уральским стандартам, несколько лет назад подвергся рейдерскому захвату. Варов был вынужден переписать имущество, но остался на плаву, основав логистическую компанию по оптовой продаже продуктов и стройматериалов.









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