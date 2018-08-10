Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)

10.08.2018 Около 30 домов подтопило в результате сильного ливня в Гали (оккупированная Россией Абхазия - ред.), сообщил корреспонденту Sputnik глава местной администрации Тимур Надарая в пятницу 10 августа.



"В течение трех часов шел очень сильный, проливной дождь. Затопило примерно 35 домов. Мы пока не можем сказать, какой ущерб вода нанесла, но могло быть намного хуже, если бы в прошлом году не провели работы по ливневкам. Мы хорошо помним, как затапливало город в прошлые годы", — отметил Надарая.



Тимур Надарая добавил, что помимо окраины, подтопило центр Гали. Ливень был настолько сильным, что из-за водного потока на улице он и его коллеги некоторое время не могли выйти из здания администрации.













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