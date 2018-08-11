Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона

Власти Грузии приступили к учету недвижимого имущества вынужденно перемещенных лиц из Цхинвальского региона.



Процесс учета имущества на оккупированных территориях начался в 2006 году. К этому времени власти произвели перепись имущества до 67 000 семей вынужденных переселенцев из Абхазии.



На этот раз, планируется произвести перепись собственности до 10 000 семей вынужденных переселенцев из муниципалитетов Тигви, Эредви, Курта и Ахалгори Цхинвальского региона, которые покинули свои дома во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.



Перепись имущества вынужденно перемещенных лиц будет проводиться в соответствии со старыми документами, собеседования с соседями и по спутниковым фотографиям. После этого все данные будут оцифрованы и будет произведена их систематизация.



Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили в беседе с представителями СМИ 9 августа пояснила, что «вынужденно перемещенные лица обладают неотъемлемым правом на возвращение и после реализации этого права, это станет основанием того, чтобы у них было право на собственность».



По данным Государственной комиссии по миграции за 2016 год, в стране зарегистрированы всего 268 419 вынужденно перемещенных лиц, среди них, ВПЛ из Абхазии — 242 443 человек, из Цхинвальского региона — 25 976 человек.











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