600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам

Во время летнего периода вновь активизировались хакеры в туристической сфере. Известно, что больше всего от их действий пострадали путешественники, которые пожелали провести свой отпуск в отелях оккупированной Россией Абхазии.



Злоумышленники, воспользовавшись моментом, создали поддельные сайты по продажам путёвок и гостиничных номеров по стране. По словам президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, если турист предоставлял предоплату в полном объёме, ему предоставлялась скидка в 30 процентов. Большинство семей откладывало на отдых, некоторые взяли для этой цели кредитный займ. Обман раскрылся уже по прибытию шестисот пострадавших семей в места заселения.



Это связано с тем, кто никто не смог разоблачить преступников в связи с их подготовленностью – ответы даже на самые каверзные вопросы были развёрнутыми. Сообщается, что двести семей смогли разместиться в отелях на бесплатной основе благодаря директорам гостиниц, вошедшим в положение. Но пострадавшим от данных действий не получится получить полностью бесплатное проживание.



В гостиницах их попросят оплатить хотя бы питание или будет выдвинуто предложение о скидке. Тем временем россиян призывают ни в коем случае не переводить деньги частному лицу в случае приобретения тура по Интернету.









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