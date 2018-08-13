Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию

13.08.2018 Подросток из Абхазии искал укромное место для чтения и случайно перешел российскую границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю.



Уточняется, что инцидент случился в середине июля, однако известно о нем стало только сейчас.



«Желанием почитать свою любимую книгу Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" в тишине на природе объяснил свой поступок 14-летний нарушитель государственной границы. Он не ожидал, что в поисках подходящего места нарушит законодательство. В рюкзаке среди личных вещей была обнаружена книга», — говорится в сообщении погранслужбы.



Российские пограничники увидели человека, вброд пересекающего пограничную реку Псоу. Юного нарушителя задержали уже на российской территории. Поскольку по российскому законодательству он не достиг возраста административной и уголовной ответственности, его передали представителям оккупационного режима Абхазии.









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