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    Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
    14.08.2018
    В оккупированной Абхазии проходят военные учения с участием российских военнослужащих В оккупированной Абхазии, в городе Гудауте проходят военные учения с участием Седьмой российской военной базы ЮВО, Черноморского флота, Четвертой армий ВВС и ПВО России.

    По сценарию военных учений, десант российской военной базы был высажен на береговую линию Гудаутского полигона в оборонительных целях.

    В общей сложности в учениях участвуют 2 500 военнослужащих. Также подключено 600 единиц военной техники, в том числе десантный корабль БДК, вертолеты Ка-52 и новые танки Т-72Б3.

    Как заявил командующий российской 49-й армии, генерал-майор Владислав Ершов, учения будут проходить в течение трех суток. В ходе учений будут отработаны два этапа, которые будут проходить на полигонах, в том числе горном, где совместно с абхазскими бандформированиями.


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