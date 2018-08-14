Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии

В оккупированной Абхазии проходят военные учения с участием российских военнослужащих В оккупированной Абхазии, в городе Гудауте проходят военные учения с участием Седьмой российской военной базы ЮВО, Черноморского флота, Четвертой армий ВВС и ПВО России.



По сценарию военных учений, десант российской военной базы был высажен на береговую линию Гудаутского полигона в оборонительных целях.



В общей сложности в учениях участвуют 2 500 военнослужащих. Также подключено 600 единиц военной техники, в том числе десантный корабль БДК, вертолеты Ка-52 и новые танки Т-72Б3.



Как заявил командующий российской 49-й армии, генерал-майор Владислав Ершов, учения будут проходить в течение трех суток. В ходе учений будут отработаны два этапа, которые будут проходить на полигонах, в том числе горном, где совместно с абхазскими бандформированиями.









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