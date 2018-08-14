.: Лента Новостей
  • Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
  • В Грузии вспоминают начало абхазской войны
  • Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
  • Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
  • 600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
  • Власти Грузии начали учет имущества вынужденно перемещенных из Цхинвальского региона
  • Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
  • Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
  • Цена оккупации Грузии для России - 209 миллионов долларов в год
  • В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии

    •
     
    В Грузии вспоминают начало абхазской войны
    14.08.2018
    В Грузии 14 августа вспоминают события 26-летней давности: с этого дня принято начинать отсчет в вооруженном конфликте в регионе.

    На Площади Героев в Тбилиси собрались представители легитимного правительства автономии в изгнании и родные погибших в ходе абхазской войны. Они почтили память жертв конфликта.

    Отметим, что 14 августа 1992 года колонна Национальной гвардии Грузии пересекла административную границу через реку Ингури и вступила в Абхазскую автономную республику. Целью операции в Тбилиси назвали необходимость обеспечить безопасность железной дороги. Колонна встретила вооруженное сопротивление абхазских сепаратистов. Так начался вооруженный конфликт, унесший жизни около 10 тысяч человек с обеих сторон и превративший порядка 300 тысяч жителей региона в беженцев.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия