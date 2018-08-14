В Грузии вспоминают начало абхазской войны

В Грузии 14 августа вспоминают события 26-летней давности: с этого дня принято начинать отсчет в вооруженном конфликте в регионе.



На Площади Героев в Тбилиси собрались представители легитимного правительства автономии в изгнании и родные погибших в ходе абхазской войны. Они почтили память жертв конфликта.



Отметим, что 14 августа 1992 года колонна Национальной гвардии Грузии пересекла административную границу через реку Ингури и вступила в Абхазскую автономную республику. Целью операции в Тбилиси назвали необходимость обеспечить безопасность железной дороги. Колонна встретила вооруженное сопротивление абхазских сепаратистов. Так начался вооруженный конфликт, унесший жизни около 10 тысяч человек с обеих сторон и превративший порядка 300 тысяч жителей региона в беженцев.









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