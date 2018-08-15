Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия

Датируемая XIX веком Беслахубская церковь в Очамчирском муниципалитете Абхазии обрела статус памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Церковь в селении Беслахуби представляет собой однонефное сооружение зального типа, с полукруглой абсидой, образующей выступ извне.



Строительным материалом для храма послужил колотый и тёсаный камень, а также булыжник, скреплённый известковым раствором. Карниз полукруглый, зубчатый. Цоколь одноступенчатый, с закруглённой верхней ступенью. Храм перекрыт крамитом. На западном фронтоне помещён рельефный крест, там же надпись грузинским гражданским шрифтом мхедрули: «Святая эта церковь обновлена (к жизни – ред.) по приказу и на средства правителя Абхазии Михаила, сына Георгия, Шарвашидзе и двора супруги его Александры (дщери – ред.) Дадиани».



Размеры внутреннего пространства церкви - 7X5 м., толщина стен - 1.15 м.









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