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    Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
    15.08.2018
    Датируемая XIX веком Беслахубская церковь в Очамчирском муниципалитете Абхазии обрела статус памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.

    Церковь в селении Беслахуби представляет собой однонефное сооружение зального типа, с полукруглой абсидой, образующей выступ извне.

    Строительным материалом для храма послужил колотый и тёсаный камень, а также булыжник, скреплённый известковым раствором. Карниз полукруглый, зубчатый. Цоколь одноступенчатый, с закруглённой верхней ступенью. Храм перекрыт крамитом. На западном фронтоне помещён рельефный крест, там же надпись грузинским гражданским шрифтом мхедрули: «Святая эта церковь обновлена (к жизни – ред.) по приказу и на средства правителя Абхазии Михаила, сына Георгия, Шарвашидзе и двора супруги его Александры (дщери – ред.) Дадиани».

    Размеры внутреннего пространства церкви - 7X5 м., толщина стен - 1.15 м.


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