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    Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
    16.08.2018
    Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть. Мы не раз говорили о нашей готовности, и, очевидно, мы открыты к диалогу», — заявила государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос об интервью бывшего т.н. премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба, в котором говорится, что настало время начать диалог с грузинской стороной.

    «Подобный диалог является одним из основных направлений нашей мирной политики. Вполне реально определить соответствующую форму на разных уровнях, без политизации, такой опыт имеется и у нас тоже», — считает Цихелашвили.

    Она добавила, что новые возможности предоставляет и недавно представленная грузинским правительством мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на содействие контактам между разобщенными конфликтом обществами, углубление отношений, и развертывание диалога вокруг общих интересов.

    Заявление Кетеван Цихелашвили распространил аппарат государственного министра примирения и гражданского равноправия.

    Бывший т.н премьер-министр оккупированной Абхазии Сергей Шамба в интервью «Эхо Москвы» заявил, что не считает грузин врагами и имеет много друзей в Грузии. «В борьбе против Грузии, можно сказать, я был лидером. Однако, я также первым начал разговор о том, что настало время, как-нибудь начать диалог», — сказал Шамба.


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