Абхазы объявили советские паспорта недействующими

Сухумский режим объявил потерявшими силу советские паспорта, которыми проживающее в Гали грузинское население передвигалось через линию оккупации. Об этом DFWatch заявили местные жители.



"У соседа скончалась мать, которую по болезни перевезли в Зугдиди. Сын был в Гальском районе, сегодня он попытался перейти, но русские пограничники не пропустили, и сказали, что с этим документом он больше не сможет переходить. Те, кто перешли на ту сторону Ингури, и надеялись на этот документ, остались там, а находящиеся на этой стороне Ингури остались на месте. Не имеет значения, внесли вы заявку на "вид на жительство", или нет, никого не пропускают"- говорит житель села Набакеви Гальского района Б.Ц., по словам которого в то же время приостановлена выдача т.н. "вида на жительство".



Напомним, что т.н. красный паспорт был один из документов, которым можно было перейти на территорию оккупированной Абхазии. Из документов, действующих в настоящем, остаются т.н. абхазский зеленый паспорт и т.н. "вид на жительство".









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