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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин

17.08.2018 Бывший «премьер-министр» оккупационного режима Абхазии, Сергей Шамба в большом интервью телекомпании "Эхо Москвы" говорил об отношениях между Грузией и оккупированной Абхазией. По его словам, можно начать диалог с Грузией.



Бывший министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин заявил "Ньюпост", что заявления Шамбы являются очередной попыткой России поставить Грузии ловушку, в которую грузинская сторона не должна попасть. По мнению Шашкина, Российская Федерация всегда использовала такие методы, но сейчас она ожидает большего, поскольку страной управляет пророссийская власть.



"Заявление Шамбы, и его данное предложение является очередной попыткой с российской стороны устроить ловушку, и ничего более. Ни у кого не должно быть иллюзии, что это заявление каким-то образом приемлемо для нас, или полезно для Грузии. Прежде всего, мы никогда не воевали с абхазами или осетинами, 20% наших территорий оккупированы Россией. У нас была война, и эта война с Российской Федерацией продолжается, исходя из этого, любые переговоры между Грузией и марионеточными режимами будь то в Абхазии, или Цхинвали, вызовут очень тяжелые результаты для Грузии с точки зрения международного права.



В чем выражаются эти результаты: если мы попадем в этот капкан ногой или головой, первым тяжелым результатом будет то, что мы признаем, что у нас проблема с абхазами и осетинами. А это ложь, мы никогда не воевали с этими народами, мы воюем с Российской Федерацией, которая оккупировала наши территории. С 1994 года, с тех пор, как Россия начала, и осуществила оккупацию наших территорий. В 1992 году началась война в Абхазии, до того уже была война в Цхинвали, и в 1994 году Россия впервые вбросила идею, которая состояла в том, что она здесь не при чем. Дескать, идите грузины и говорите с абхазами и осетинами. Создание этой ловушки начинается с 1994 года, и постоянно говорили это при правительстве Шеварднадзе, затем, когда президентом был Михеил Саакашвили, ему говорили то же самое.



Сегодня, когда они видят, что у нас проросийское правительство, вбросили ту же ловушку, но сейчас у них больше ожидания, что Грузия попадет в этот капкан. Ни в коем случае нельзя вести прямые переговоры с абхазами и осетинами. Для тех, кто не знает международное право и юридические нюансы, может это красиво смотрится, но реальность не такая. Любые прямые отношения с марионетками Цхинвали и Сухуми вызовут то, что мы узаконим России 20% наших территорий, вытеснение наших 400 000 беженцев из этих территорий, и лишим будущие поколения надежды, что мы вернем эти территории"- заявил Дмитрий Шашкин.









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