Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми

В рамках проекта Check in Georgia, и фестиваля "Дни фольклора" академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в бульваре Батуми у "Башни азбуки".
В правительстве Абхазии сообщили, что ансамбль "Абхазети" выступил перед зрителями с обновленной программой.
"На мероприятии присутствовал исполняющий обязанностей председателя А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.
Фестиваль начался 29 июля, и продлится до 26 августа, и в нем примут участие 45 фольклорных ансамблей со всех регионов Грузии. Фестиваль преследует целью для содействия туризму ознакомить гостей, приехавших в Батуми, с грузинским народным творчеством"- сказано в информации.