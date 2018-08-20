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    Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
    20.08.2018
    В рамках проекта Check in Georgia, и фестиваля "Дни фольклора" академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в бульваре Батуми у "Башни азбуки".

    В правительстве Абхазии сообщили, что ансамбль "Абхазети" выступил перед зрителями с обновленной программой.

    "На мероприятии присутствовал исполняющий обязанностей председателя А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.

    Фестиваль начался 29 июля, и продлится до 26 августа, и в нем примут участие 45 фольклорных ансамблей со всех регионов Грузии. Фестиваль преследует целью для содействия туризму ознакомить гостей, приехавших в Батуми, с грузинским народным творчеством"- сказано в информации.




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