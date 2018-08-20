Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии

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20.08.2018 Предприниматель из Омска Аршавер Безоян, утверждает, что пострадал от действий предпринимательницы из Екатеринбурга Татьяны Аксариной, владеющей отелем в Абхазии «Белые скалы», сообщает ura.news. По словам Безояна, он познакомился с Аксариной при посредничестве некой Веры Поваляевой. Омский предприниматель провел переговоры в Абхазии, в которых был задействован "вице-премьер" абхазского правительства Беслан Эшба. Безоян передал Аскариной через Поваляеву 22,6 млн рублей.



«Договорились так: Безоян отдает деньги Поваляевой, и она является гарантом их возврата. Поваляева передает деньги Аксариной. В итоге Безоян должен был стать официальным соучредителем фирмы. Была составлена соответствующая расписка, подписанная Аксариной, Поваляевой и двумя свидетелями. Кроме того, Поваляева дала нотариальную доверенность на взыскание задолженности с Аскариной по расписке в случае задержки денег», - пояснил представитель Аршавера Безояна Алексей Неверов.



Омич пытался получить отчет о выполненных работах, когда с него потребовали еще 20 млн рублей, но получил отказ. Речь шла о проекте строительства третьего корпуса гостиницы на берегу Черного моря.



«Она мне предлагала расплатиться за долг бриллиантами и золотым песком, но я отказался от такой странной оплаты. После этого я обратился в полицию Сочи», - рассказал сам Аршавер Безоян.



Позже стало известно, что отель переписали на екатеринбуржца Игоря Варова, соратника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по фонду «Город без наркотиков».



«По поводу Безояна я хочу заявить, что у него финансовые отношения с Поваляевой, я к этому отношения не имею. Я ничего не подписывала, те расписки, которые он сейчас показывает — подделка», - в свою очередь утверждает Татьяна Аксарина.



На днях сообщалось, что некий житель Екатеринбурга по имени Николай, будучи с семьей в отпуске, 10 августа оказался свидетелем криминальной разборки в отеле «Белые скалы» .



«В соседний с нами отель внезапно приехали около 80 крепких мужчин, среди которых было явно несколько авторитетов, остальные – «пехотинцы», их сразу видно. Оружия при них я не заметил, но машины «гостей» мгновенно забили всю парковку. Парни выволокли на пляж весь персонал, начальник охраны сбежал в горы. Постояльцы отеля, кто были на пляже, разбежались, часть закрылась в номерах», - рассказал «АиФ-Урал» собеседник. По его словам, отель был полон российскими туристами.



В компании с непрошенными гостями приехали и абхазские военные. Несколько человек были единственными представителями легитимной власти. Николай со слов местных жителей узнал, что двое из самых активных персонажей – самые авторитетные, один из них является «смотрящим» за рынком в Гаграх.



Отель «Белые скалы» по словам Николая принадлежит россиянке по имени Татьяна. Возможно, это и было продолжение разбирательства между Безояном и Аскариной.









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