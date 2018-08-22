Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии

«Вице-президент» марионеточного режима Абхазии Виталий Габния заявил о своей отставке 22 августа на пресс-конференции в АРСМИРА.



Sputnik Абхазия сообщает, что причиной своей отставки он назвал инцидент с его участием, произошедший в минувшие выходные.



"Многие из вас слышали об инциденте, драке с моим участием. Считаю нужным об этом рассказать. Компания из пяти человек вела разговор непростой, но который не носил градуса напряженности. Но после разговора человек встал непринужденно, без какой-либо агрессии, заходя ко мне за спину, ударил бокалом по голове. Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – сказал Виталий Габния.











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