Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили

Заявление Сергея Шамба следует принимать во внимание, однако нужна осторожность, как с точки зрения реагирования, так и комментариев, — об этом первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила в связи с заявлением бывшего де-факто премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба.



Вместе с тем, по словам Чугошвили, у властей Грузии есть мирная политика и они пытаются создать среду, где у населения, проживающего в Абхазском регионе, будет возможность развиваться.



«Однозначно, я думаю, что путем развития Абхазского региона является развитие вместе с Грузией. Чем больше это будет осознавать население, тем более благоприятным это будет для территории Грузии, в том числе и оккупированной Абхазии», — заявила Тамар Чугошвили.



По ее словам, задача властей Грузии – мирное решение конфликта и развитие страны.



«Наша задача – мирно урегулировать конфликт, развивать нашу страну целиком, включая Абхазский регион и надеюсь, соответствующие сентименты появятся и среди населения, проживающего на оккупированных территориях.



Россия не даст Абхазии возможность развиваться, это даст только Грузия в составе Грузии», — заявила Тамар Чугошвили.



Бывший де-факто премьер-министр оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил на собрании блока оппозиционных сил, что у власти в Абхазии находятся безответственные люди, которые не знают, как управлять, и если положение не исправится, «придется встать на колени и просить или Грузию, или Россию принять нас в свой состав».









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