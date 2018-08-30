Микроавтобусам запретили приближаться к абхазскому посту на Ингурском мосту

30.08.2018 Микроавтобусам, передвигающимся на Ингурском мосту, запретили доезжать до абхазского поста. В частности, если микроавтобус подвозил людей до "границы", теперь они могут доезжать только до половины моста.



Жители Гали заявили DFWatch, что решение об этом было принято в Сухуми.



"Однажды из Сухуми приехала проверка, и с тех пор микроавтобусы доходят до середины моста. Соответственно, мы связываем это с этой проверкой. Дальше надо идти пешком. Доезжать до "границы" может только микроавтобус ООН, который бесплатно перевозит людей. Теперь это единственная возможность перейти мост длиной примерно один километр. Уже давно вообще прекратили работать тачки, которые также перевозили людей на Ингурском мосту"- говорит житель села Набакеви Гальского района Л.Н.



Напомним, что в свое время людей на мосту перевозили тачки. Однако несколько месяцев назад у этого бизнеса появились конкуренты микроавтобусы, и фактически вытеснили их из рынка. Часть общества связывает бизнес микроавтобуса с бывшим командиром партизанского отряда "Лесные братья", Дато Шенгелия. Жители Гали подозревают, что решение сухумского режима связано с этим фактором.











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