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    В Сухуми похищен сын известного грузинского футболиста
    30.08.2018
    О том, что председатель совета директоров ОАО "6-й таксомоторный парк" Геннадий Вальтерович Саная похищен в Сухуме, общественность узнала от анонимного источника в Фейсбуке 25 августа. Аноним написал, что бизнесмен был похищен 24 августа.

    «В интересах следствия информация не разглашается. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, и я уверен, что все будет хорошо», - так прокомментировал лидер абхазского режима Рауль Хаджимба на пресс-конференции 30 августа похищение Геннадия Саная.

    Геннадий Саная родился в 1944 году. Живет в Сухуми и Москве. Сын известного советского футболиста, чемпиона СССР 1949 г. Вальтера Саная (род. в г. Очамчира), который выступал за динамовские команды Сухуми, Тбилиси, Москвы и считается первым наставником Льва Яшина. Вальтер Саная скончался в Москве, в 1999 году.


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