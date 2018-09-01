Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми

22 августа 2018 года прокуратурой г. Сухуми возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан - Хайдарова Мурода Шодмоновича 1989 года рождения, по подозрению в попытке изнасилования девочки, не достигшей 14 летнего возраста



Хайдаров М.Ш. находясь в состоянии алкогольного опьянения, 22 августа 2018 года примерно в 20:30 минут, находясь по ул. Б.Адлейба в г. Сухуми, целенаправленно выследив маршрут двоих детей: малолетней 2005 года рождения и несовершеннолетней 2001 года рождения, и догнав последних и повалил на землю после чего пытался совершить над ними насильственный половой акт, однако по независящим от него обстоятельствам, не смог довести свой преступный умысел до конца, так как дети смогли оказать сопротивление и убежать.



Хайдаров М.Ш. задержан и водворен в ИВС УВД по г. Сухуми. В отношении последнего Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.









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