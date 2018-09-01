Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии

01.09.2018 Стремление отдохнуть со скидкой дорого обошлось 40-летней жительнице Центрального округа Омска. Еще в мае женщина заказала через интернет путевку для себя и своего ребенка в дом отдыха, расположенный в Абхазии. Некий администратор, с которым контактировала омичка, поторопил желающую отдохнуть с хорошей скидкой.



«Неизвестный, представившийся администратором сайта, предупредил потерпевшую, что оплату нужно внести в течение трех дней. Женщина перевела на указанный лицевой счет 17 665 рублей, в ответ ей прислали копию договора об оказании услуг и квитанцию», - заявили в УМВД России по Омской области.



Решив проверить статус поездки, она зашла на интернет-ресурс, через который совершала покупку. Как выяснилось, сайт оказался дубликатом подлинного сайта по продаже путевок.



Потеряв возможность отдохнуть в ближайшее время, омичка не потеряла надежду найти мошенников и обратилась в полицию. В субботу, 1 сентября, в УМВД России по Омской области заявили, что возбуждено дело за «Мошенничество с использованием платежных карт». В настоящий момент идет работа по идентификации подозреваемых.









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