В школы Абхазии возвращают школьную форму

Все 156 школ Абхазии готовы принять учеников. В школу пойдет более 2,5 тыс. первоклассников и1950 учащихся выпускников классов. Об этом сообщил "министром образования" Адгур Какоба.
В этом году в Абхазии введена школьная форма для всех школ, фасон определяет сама школа. «Были семьи, которые не в состоянии приобрести самостоятельно форму, и по спискам, представленным районными отделами, мы приобрели 480 комплектов форм и буквально вчера завершили раздачу. Думаю, что этот вопрос мы смогли снять», — доложил Какоба.
Введение школьной формы прокомментировал и лидер марионеточного режима Рауль Хаджимба.
«Нужно очень тонко подойти к этому вопросу. Да, школьная форма организует, дисциплинирует, это красиво. Но родители, которые обращаются к нам после принятого решения, говорят о том, что не все пока еще могут приобретать школьную форму. Необходимо учесть эту группу людей», — подчеркнул Хаджимба.