Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова

Лидер абхазского режима Рауль Хаджимба назвал «негативом, который ничего хорошего не дает» публикуемые в интернете письма из взломанной украинскими хакерами почты приемной Владислава Суркова, сообщает «Абхазия-Информ».



«Интернет превратился в помойку, особенно Фейсбук. Все, кому не лень, пишут все, что хотят и обзывают друг друга. Я не захожу в эту социальную сеть, но многое слышу из того, что там пишется. Если нас там представляют таким образом, и у людей нет других аргументов, значит мы что-то правильно делаем», - заявил Рауль Хаджимба.



На вопрос, что он думает по поводу очередной партии материалов, касающихся Абхазии, президент сказал: «Что же касается базы данных, взломанной украинскими хакерами и размещенной в интернете, то эти материалы уже давно известны».









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