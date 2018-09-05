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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии

05.09.2018 Государственный департамент США включил Сирию в список тех стран, которые признают т.н. независимость регионов Грузии Абхазии и Цхинвали, что, в свою очередь, подразумевает задействование финансовых ограничений в отношении сирийских властей. Информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



«Согласно записи об оккупированных территориях Грузии в ассигнационных актах США 2017 и 2018 фискальных годов, финансированием, выделенным из бюджета США не может пользоваться центральное правительство той страны, в отношении которой государственный секретарь США установит и представит Комитету по ассигнованиям отчет, что данная страна признала т.н. независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона, или установила с ними дипломатические отношения. Финансирование любого вида, выделенное упомянутым актом не может быть использовано для поддержки оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.



Появление подобных записей в законодательных актах США и его практическое осуществление является важнейшим шагом с точки зрения укрепления политики непризнания оккупированных территорий Грузии в качестве независимых государств на международной арене и еще раз подтверждает решительную и действенную поддержку нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Это – четкое послание для мирового содружества, защита одной из главных фундаментальных норм международного права, в частности – территориальной целостности и суверенитета является неприкосновенной, и ее должны уважать все», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.



По данным ведомства, подобные ограничения были введены в этом же году в отношении Науру, а в 2017 году – в отношении Венесуэлы и Никарагуа.









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