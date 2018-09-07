Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту

Молодой пианист Давид Аладашвили, в рамках музыкального турне «Пианино», провел концерт классической музыки на Ингурском мосту. На концерте, вместе с местными меломанами, присутствовали и те люди, которые каждый день по этому мосту переходят в Абхазию.



С целью популяризации классической музыки, выпускник консерватории «Джулиард», известный молодой пианист Давид Аладашвили, в рамках музыкального турне «Пианино», на подвижной сцене объехал всю Грузию и провел до 50-ти концертов.



Как отметил Аладашвили, этим проектом он хочет донести голос живой классической музыки до широких масс общества всех уголков Грузии.



«Я особенно рад и для меня большая честь, что много где впервые зазвучит классическая музыка. Я очень надеюсь, что многие молодые люди откроют для себя и полюбят фортепьяно», — отметил пианист Давид Аладашвили.



Заключительный концерт турне пройдет 22 сентября в Тбилиси.









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