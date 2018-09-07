Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу

07.09.2018 Мы полностью фокусированы на создании в Грузии такого человеческого капитала, который будет конкурентноспособным в 21-ом веке, цифровой эпохе, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на конференции, организованной «Прогрессивным альянсом» — «Перспективы труда в цифровой экономике».



В ходе выступления с речью глава правительства отметил, что фундаментальная реформа системы образования является абсолютным приоритетом для правительства Грузии и главная задача – чтобы у сектора образования была как минимум двузначная цифра в ВВП.



«Это – очень амбициозная задача, однако мы уверены, что в результате реформы мы обязательно добьемся этой цели. Мы должны подогнать образование под новые экономические вызовы. Нам нужны конкурентноспособные специалисты и профессионалы на глобальном рынке труда», — заявил Мамука Бахтадзе.



Во время выступления премьер-министр коснулся и европейского выбора и заявил, что Грузия крепко стоит на пути к демократии и большой европейской семье и на этом пути поддерживает тесное сотрудничество с Евросоюзом.









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