Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии

09.09.2018 Поздно вечером в колонну машин, в которой находились члены делегации Абхазии, вернувшиеся из Сирии, в районе Мюссеры врезалась вышедшая на встречную полосу машина.



Она врезалась в автомобиль «премьер-министра» Абхазии Геннадия Гагулия. В результате ДТП он погиб.



Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, был под действием наркотиков



Как рассказывает представитель абхазской прокуратуры, автомобилем управлял житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман. "Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — подчеркнул он.



Геннадий Гагулия был назначен главой марионеточного правительства в апреле 2018 года.









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