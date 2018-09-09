Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии

Поздно вечером в колонну машин, в которой находились члены делегации Абхазии, вернувшиеся из Сирии, в районе Мюссеры врезалась вышедшая на встречную полосу машина.
Она врезалась в автомобиль «премьер-министра» Абхазии Геннадия Гагулия. В результате ДТП он погиб.
Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, был под действием наркотиков
Как рассказывает представитель абхазской прокуратуры, автомобилем управлял житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман. "Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — подчеркнул он.
Геннадий Гагулия был назначен главой марионеточного правительства в апреле 2018 года.