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    В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
    10.09.2018
    Совершено ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии в районе Красного моста в Сухуме.

    «Это случилось около 13:00. Трое неизвестных лиц в масках ворвались в отделение Сбербанка и угрожая оружием потребовали отдать им всю наличность», - сообщил «Абхазия-Инофрм» председатель "Нацбанка" Беслан Барателия.

    Грабители забрали 200 000 рублей.

    Отделение Сбербанка располагается в непосредственной близости от "Верховного суда" и столичного отделения ГАИ.





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