В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)

Совершено ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии в районе Красного моста в Сухуме.



«Это случилось около 13:00. Трое неизвестных лиц в масках ворвались в отделение Сбербанка и угрожая оружием потребовали отдать им всю наличность», - сообщил «Абхазия-Инофрм» председатель "Нацбанка" Беслан Барателия.



Грабители забрали 200 000 рублей.



Отделение Сбербанка располагается в непосредственной близости от "Верховного суда" и столичного отделения ГАИ.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>