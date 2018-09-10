В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
10.09.2018
Совершено ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии в районе Красного моста в Сухуме.
«Это случилось около 13:00. Трое неизвестных лиц в масках ворвались в отделение Сбербанка и угрожая оружием потребовали отдать им всю наличность», - сообщил «Абхазия-Инофрм» председатель "Нацбанка" Беслан Барателия.
Грабители забрали 200 000 рублей.
Отделение Сбербанка располагается в непосредственной близости от "Верховного суда" и столичного отделения ГАИ.
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