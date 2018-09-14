50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу

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14.09.2018 Молодежь массово уезжает из Гальского района оккупированной Россией Абхазии на заработки заграницу. По информации DFWatch, в течение одного последнего месяца только из одного села до 50 молодых людей уехали в Польшу.



"Работа здесь приравнивается к рабству, но иного пути у нас не осталось. На том берегу Ингури, на контролируемой Грузией территории для моей профессии (фармацевт-ред.) ничего не найти с нормальной зарплатой. Там у меня нет жилья, я несколько раз обращалась к правительству о предоставлении мне квартиры, что предназначено для всех вынужденно перемещенных лиц, но столько же раз получила отказ. Надо быть либо социально незащищенным, либо ветераном, или не знаю кем еще, всячески бедствовать. К счастью, ни к какой из этих категории не отношусь, и, следовательно, квартиру нам не дали. Более того, мне прекратили выдавать пособие по беженцам за пересечение границы. Таково наше правительство. Им все одно, будем мы в эмиграции, или в зоне конфликта. Чтобы работать в Зугдиди, надо арендовать квартиру, плюс питание, расходы, и зарплаты, которую дают соответствующие компании в нашей сфере, не хватает на все это, поэтому до сих пор мы предпочитали жить в зоне конфликта, в собственных домах, но после того, как испортился урожай, мы остались совершенно без средств. Я уехала и сейчас нахожусь здесь, в Польше. В принципе, это рабство, но зарплата сравнительно нормальная, чтобы помочь семье"- говорит уроженка села Тагилони И.Г., с которой DFWatch говорил по скайпу.



Один из тех, кто оставил недавно созданную семью и малолетнего ребенка, рассказывает, что единственным доходом были орехи, а после того, как мраморный клоп уничтожил урожай, другого выхода не осталось.



"Я работал в Тбилиси на стройках, но там не такое возмещение, чтобы содержать семью, и в то же время снимать квартиру. А в Абхазии надо работать в Пицунде или Сухуми, и если там нет знакомого, дадут работу, но потом не заплатят, так что и спросить будет не с кого. Я был вынужден поехать туда, где зарплата лучше, очень тяжело, когда скучаешь по семье, у меня семимесячный ребенок, а я не вижу, как он растет"- отметил житель Гальского района Н.А.



Недоволен правительством Грузии также Л.Г., который сначала работал в Батуми, и ждал квартиры от государства, но не смог платить за аренду, и с двумя детьми и женой вернулся обратно в Гали.



"Нам столько времени не давали квартиру, что я не смог платить за жилье. Суммы, которую я получал на стройке, семье с двумя детьми не хватало. Я вернулся в Гали, но здесь тоже оказалось не то, на что я надеялся. Урожай уничтожен. Другой работы для молодежи здесь нет. Место работы только школа и больница, а я не соответствую ни одному критерию. Я оставил жену и ребенка с родителями и уехал. Не знаю, сколько выдержу. Старший ребенок узнает меня на фотографии, а младший вообще не знает, кто я"- сетует Л.Г.



О том, что нет работы для молодежи говорит и житель села Тагилони Гальского района Б.Г.



"Те, кто закончили с отличием школу, и уехали учиться, нашли работу, и никто не возвращается в село, тем более в зону конфликта. А у оставшихся здесь был доход из сельского хозяйства, были орехи, кукуруза, разные овощи. Что-то продавали, что-то оставляли для себя, и так мы справлялись. Сейчас урожай уничтожен. Что делать целый день парню 18-19 лет в селе? Основная часть стоит на бирже, либо пьет, либо курит, работу нигде не найти, и если ухать из страны, это равноценно спасению. Можно и семье помочь, и себе. Сначала один уехал, начал работать, проинформировал другого, немного помог другому получить работу, и так по цепной реакции идет утечка из села".











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