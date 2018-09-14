В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок

По данным аппарат госминистра по примирению, на рынке будет около 100 мест для автомобилей, инвестиции составят 10 000 лари.
Кроме покупки автомобилей на рынке будут оказываться другие услуги, связанные с автомобилями – сервис, продажа запчастей, и т.д.
«В селе Рухи, где откроется рынок, уже есть определенная инфраструктура, например, торговый центр, соответственно, открыть там новый объект будет проще» - заявили в аппарате.
Намерение об открытии авторынка подтверждает и директор Рухского торгового центра Давид Мачавариани.
«Рынок будет создан на базе уже существующего паркинга, и он позволит упростит приобретение автомобилей для жителей Абхазии» - заявил он.