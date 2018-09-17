Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США 17.09.2018





Резолюция (H. Res. 1030) осуждает признание Сирией независимости сепаратистских, оккупированных регионов Грузии.



Спонсором двухпартийной резолюции является конгрессмен Френсис Рун (республиканец, штат Флорида), и у него 6 со-спонсоров конгрессменов из обеих партий. Резолюция еще раз выражает безусловную и сильную поддержку США в отношении Грузии, и осуждает оккупацию Россией регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.



Резолюция подчеркивает значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии, и надежное партнерство Грузии с точки зрения распространения мира, и демократизации в Евразии. Значение резолюции подтвердило посольство США в Грузии, которое распространило текст, и главные аспекты резолюции. 12 сентября Конгрессу США была представлена резолюция осуждения признания Сирией независимости регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.Резолюция (H. Res. 1030) осуждает признание Сирией независимости сепаратистских, оккупированных регионов Грузии.Спонсором двухпартийной резолюции является конгрессмен Френсис Рун (республиканец, штат Флорида), и у него 6 со-спонсоров конгрессменов из обеих партий. Резолюция еще раз выражает безусловную и сильную поддержку США в отношении Грузии, и осуждает оккупацию Россией регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.Резолюция подчеркивает значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии, и надежное партнерство Грузии с точки зрения распространения мира, и демократизации в Евразии. Значение резолюции подтвердило посольство США в Грузии, которое распространило текст, и главные аспекты резолюции.









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