Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США

12 сентября Конгрессу США была представлена резолюция
осуждения признания Сирией независимости регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.
Резолюция (H. Res. 1030) осуждает признание Сирией независимости сепаратистских, оккупированных регионов Грузии.
Спонсором двухпартийной резолюции является конгрессмен Френсис Рун (республиканец, штат Флорида), и у него 6 со-спонсоров конгрессменов из обеих партий. Резолюция еще раз выражает безусловную и сильную поддержку США в отношении Грузии, и осуждает оккупацию Россией регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.
Резолюция подчеркивает значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии, и надежное партнерство Грузии с точки зрения распространения мира, и демократизации в Евразии. Значение резолюции подтвердило посольство США в Грузии, которое распространило текст, и главные аспекты резолюции.