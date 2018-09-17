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    Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
    17.09.2018
    12 сентября Конгрессу США была представлена резолюция осуждения признания Сирией независимости регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.

    Резолюция (H. Res. 1030) осуждает признание Сирией независимости сепаратистских, оккупированных регионов Грузии.

    Спонсором двухпартийной резолюции является конгрессмен Френсис Рун (республиканец, штат Флорида), и у него 6 со-спонсоров конгрессменов из обеих партий. Резолюция еще раз выражает безусловную и сильную поддержку США в отношении Грузии, и осуждает оккупацию Россией регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона.

    Резолюция подчеркивает значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии, и надежное партнерство Грузии с точки зрения распространения мира, и демократизации в Евразии. Значение резолюции подтвердило посольство США в Грузии, которое распространило текст, и главные аспекты резолюции.




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