Заместитель главы де-факто администрации Гальского района Абхазии Гали Наира Амалиа посетила грузинские школы района. По информации DFWatch, в рамках встреч она ознакомилась с ходом учебного процесса и призвала директоров, не отпускать детей на мероприятия, профинансированные неправительственными организациями.



Дело касается мероприятия "Я рисую Абхазию", проведенного в Вене, в котором наряду с другими детьми участвовали и ученики школ Гальского района.



Наира Амалиа выразила недовольство в связи с тем, что в работах учеников Абхазия воспринимается оккупированной, но в целом течение учебного процесса она оценила положительно.



Напомним, что в школах Гальского района учебный процесс возобновился 1 сентября. В настоящем там функционирует 30 грузинских школ.



Касательно мероприятия, за которым последовало недовольство марионеточной администрации Гали, его организовал Молодежный центр Кутаиси. В нем принимали участие как дети, проживающие в Гали, так и учащиеся школ Кутаиси, Зестафони, и Чиатуры.



Выставка, "Я рисую Абхазию" состоялась 24 августа.











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