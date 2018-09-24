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    Три человека погибли в ДТП в Абхазии
    24.09.2018
    Три автомобиля столкнулись на автодороге Очамчира-Ткварчели. Погибли три человека, в том числе ребенок.

    Авария произошла во второй половине дня 23 сентября на автомобильной дороге Очамчира-Ткварчели в селе Гуп.

    По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2108, который ехал в сторону Ткварчели, столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner, который ехал в противоположном направлении. В результате удара иномарка врезалась в ВАЗ-2107, который также ехал в ТкуТкварчели, пишет "Спутник-Абхазия".

    В результате аварии погиб на месте водитель иномарки, трое его пассажиров были доставлены в больницу. Скончались также женщина и ребенок, которые ехали в ВАЗ-2107. Водитель "семерки" и еще один пассажир госпитализированы.


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