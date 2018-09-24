В Абхазии придумали амнистию для заключенных

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24.09.2018 Депутаты «парламента» марионеточного режима Абхазии приняли постановление об амнистии в ознаменование «25-летия победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг». За документ проголосовало большинство парламентариев.



По словам председателя одного из комитетов Валерия Агрба, за 25 послевоенных лет амнистию объявляли семь раз.



В соответствии с частью 1 постановления, от наказания в виде лишения свободы освобождаются все лица, осужденные на срок до 3 лет включительно.



В соответствии с частью 2 постановления, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет включительно: лица, принимавшие участие в боевых действиях; инвалиды I и II групп; больные туберкулезом, отнесенные к I и II группам диспансерного учета; больные онкологическими заболеваниями III и IV клинических групп; лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности.



Будут освобождены от наказания в виде лишения свободы независимо от срока наказания лица, совершившие преступления по неосторожности, а именно: женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей инвалидов; беременные женщины; женщины старше 55 лет; мужчины старше 60 лет; несовершеннолетние. Это предусмотрено частью 3 постановления.



Часть 4 предусматривает освобождение от наказания: условно осужденных; осужденных, которым до дня вступления в силу настоящего постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отсрочено отбывание наказания; осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.



В соответствии с амнистией, будут прекращены уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях,совершенных до вступления в силу настоящего постановления в отношении лиц, подпадающих под действие частей 1, 2 и 3 данного постановления.



Будут освобождены от наказания в виде лишения свободы осужденные, подпадающие под части 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления, в отношении которых вынесен приговор суда, не вступивший в законную силу.



Как уточнил Валерий Агрба, на сегодняшний день в Абхазии 389 осужденных, из них «ветеранов войны» - 26 человек, в том числе восемь награждены медалью «За Отвагу». По словам депутата, под амнистию подпадает до 50% осужденных.



Амнистия не распространяется на ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления; на ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершивших умышленное преступление.



Не будет применена амнистия к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные целым рядом статей, таких как убийства, похищения людей, насильственные действия сексуального характера, грабеж, разбой, кража и мошенничество в особо крупном размере и др.



Амнистия также не распространяется на заключенных, отбывающих наказание за государственную измену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, диверсии, нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии наркотического опьянения и повлекшее за собой человека.









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