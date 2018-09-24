За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек

24.09.2018 За восемь месяцев 2018 года в Абхазии зарегистрировано 120 ДТП, в результате которых погибли 42 человека, получили ранения 174 человека. Информация об этом размещена на сайте абхазского МВД.



За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 108 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранено 163 человека.



ДТП в состоянии опьянения совершили 23 водителя.



С начала года лишены права управления транспортным средством 155 водителей, из них пять повторно. Направлено в судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за управление транспортом в состоянии опьянения 180 материалов.









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