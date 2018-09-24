.: Лента Новостей
  • За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
  • В Абхазии придумали амнистию для заключенных
  • Три человека погибли в ДТП в Абхазии
  • Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
  • Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
  • 130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
  • В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
  • Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
  • Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
  • Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США

    •
     
    За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
    24.09.2018
    За восемь месяцев 2018 года в Абхазии зарегистрировано 120 ДТП, в результате которых погибли 42 человека, получили ранения 174 человека. Информация об этом размещена на сайте абхазского МВД.

    За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 108 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранено 163 человека.

    ДТП в состоянии опьянения совершили 23 водителя.

    С начала года лишены права управления транспортным средством 155 водителей, из них пять повторно. Направлено в судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за управление транспортом в состоянии опьянения 180 материалов.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия