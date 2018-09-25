.: Лента Новостей
  • Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
  • За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
  • В Абхазии придумали амнистию для заключенных
  • Три человека погибли в ДТП в Абхазии
  • Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
  • Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
  • 130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
  • В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
  • Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
  • Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства

    •
     
    Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
    25.09.2018
    Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил в ООН на «Саммите мира», рассказав о мирной инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему».

    Саммит ООН в Нью-Йорке посвящен памяти выдающегося южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы.

    Инициатива «Шаг к лучшему будущему» принадлежит предшественнику Бахтадзе на посту премьера Георгию Квирикашвили. Инициатива была впервые озвучена в апреле 2018 года и призвана служить сближению населения, проживающего вдоль административных границ с Абхазией и Цхинвальским регионом и предусматривает предоставление соотечественникам, проживающим на неподконтрольных властям Грузии территориях, тех благ, которые грузинская сторона получила в процессе реформ и на пути к интеграции с Евросоюзом.

    «Правительство Грузии в апреле 2018 года объявило о важной мирной инициативе — «Шак к лучшему будущему». В ее рамках мы делаем конкретные шаги для улучшения гуманитарных, социальных и экономических условий для населения, находящегося под влиянием конфликта», — сказал Бахтадзе.

    Грузинский премьер также подчеркнул важность совместных усилий, основанных на принципах права для восстановления фундаментальных прав свободы и уважения к правам человека.

    Об инициативе «Шаг к лучшему будущему» зашла речь и на встрече Бахтадзе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. Глава грузинского кабмина также подчеркнул, что правительство Грузии нацелено на мирное урегулирование конфликтов в стране и в этом процессе придает важное значение решительной поддержке международного сообщества.

    Бахтадзе пригласил Гуттериша в Грузию. В свою очередь, генсек ООН отметил, что Грузия является другом организации и выразил готовность посетить Тбилиси при первом удобном случае.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия