Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил в ООН на «Саммите мира», рассказав о мирной инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему».
Саммит ООН в Нью-Йорке посвящен памяти выдающегося южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы.
Инициатива «Шаг к лучшему будущему» принадлежит предшественнику Бахтадзе на посту премьера Георгию Квирикашвили. Инициатива была впервые озвучена в апреле 2018 года и призвана служить сближению населения, проживающего вдоль административных границ с Абхазией и Цхинвальским регионом и предусматривает предоставление соотечественникам, проживающим на неподконтрольных властям Грузии территориях, тех благ, которые грузинская сторона получила в процессе реформ и на пути к интеграции с Евросоюзом.
«Правительство Грузии в апреле 2018 года объявило о важной мирной инициативе — «Шак к лучшему будущему». В ее рамках мы делаем конкретные шаги для улучшения гуманитарных, социальных и экономических условий для населения, находящегося под влиянием конфликта», — сказал Бахтадзе.
Грузинский премьер также подчеркнул важность совместных усилий, основанных на принципах права для восстановления фундаментальных прав свободы и уважения к правам человека.
Об инициативе «Шаг к лучшему будущему» зашла речь и на встрече Бахтадзе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. Глава грузинского кабмина также подчеркнул, что правительство Грузии нацелено на мирное урегулирование конфликтов в стране и в этом процессе придает важное значение решительной поддержке международного сообщества.
Бахтадзе пригласил Гуттериша в Грузию. В свою очередь, генсек ООН отметил, что Грузия является другом организации и выразил готовность посетить Тбилиси при первом удобном случае.