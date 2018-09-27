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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет

27.09.2018 Со дня захвата города Сухуми абхазскими и российскими бандформированиями при поддержке российского командования прошло 25 лет. Военное противостояние началось в Абхазии 14 августа 1992 года. По приказу Владислава Ардзинба, так называемая «Абхазская гвардия» в районе села Охуреи Очамчирского района открыла огонь по частям Национальной гвардии министерства обороны Грузии, которые были переброшены для охраны железнодорожного участка Сочи-Ингири. Грузинские войска были введены в регион после подписания соответствующего договора с Ардзинба, однако, несмотря на это, абхазская сторона открыла огонь и, кроме того, стала оказывать сопротивление в Очамчирском, Гульрипшском районах и в Сухуми.



Военная конфронтация в Абхазии продолжалась в течение 13 месяцев и 13 дней.



16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила Сочинское соглашение о прекращении огня от 27 июля и начала штурм Сухуми. Борьба за город продолжалась 11 дней.



27 сентября 1993 года вооруженные абхазы взяли здание Верховного совета Абхазской Автономной Республики, пленив председателя Верховного совета Жиули Шартава и его соратников, которых позже расстреляли. Сухуми пал. 30 сентября 1993 года абхазо-российские соединения заняли позиции вдоль реки Ингури



30 сентября 1993 года российско-абхазские военные подразделения заняли позиции вдоль реки Ингури. Каждый год 30 сентября оккупационный режим Абхазии отмечает «День победы и независимость Абхазии».



По не уточненным к этому времени данным грузинской стороны, в результате конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. с грузинской стороны погибли более 10 тысяч военнослужащих и мирных жителей. 300 тысяч грузин потеряли свой кров и стали беженцами. По данным абхазской стороны, в результате конфликта погибли 3 500 человек, до 2 тысяч - были ранены.









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