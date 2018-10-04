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    Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
    04.10.2018
    Беженец из Абхазии Заур Гурчиани покинул сухумский изолятор после двухмесячного заключения. 52-летний мужчина был задержан по обвинению в «незаконном пересечении границы» 5 августа. По словам родных, в заключении на него не оказывалось физическое давление, но он находится в тяжелом психологическом состоянии.

    Семья Гурчиани бежала из Абхазии во время войны начала 90-х годов. Их дом в Сухуми сгорел. Часть родственников осталась на оккупированной территории – в высокогорном селе Ажара. Именно их периодически навещал Заур Гурчиани.

    Освобождение Гурчиани произошло на фоне задержания по аналогичным обвинениям, только в Цхинвальском регионе, жительницы грузинского села Хурвалети Майи Отинашвили. Ранее стало известно, что поздно вечером 3 октября 37-летнюю женщину в СИЗО навестили представители Международного комитета Красного Креста.


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