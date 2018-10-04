Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии

В поселке Гульрипши на военную машину УАЗ, в которой находились российские пограничники, упало дерево, в результате чего двое погибли на месте.



Еще одному пострадавшему оказали первую помощь в Агудзерской больнице, затем его отправили в Республиканскую больницу.



«Военнослужащего Грибанова после оказания первой медицинской помощи транспортировали в Республиканскую больницу в Сухуми, буквально минут пять назад. А что касается двоих, не знаю их состояния. Их сюда не привозили. Как я слышал, они мертвы», - сказал корреспонденту Апсадгьыл-инфо дежурный хирург Агудзерской больницы Юрий Зарандия.









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