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    Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
    04.10.2018
    В поселке Гульрипши на военную машину УАЗ, в которой находились российские пограничники, упало дерево, в результате чего двое погибли на месте.

    Еще одному пострадавшему оказали первую помощь в Агудзерской больнице, затем его отправили в Республиканскую больницу.

    «Военнослужащего Грибанова после оказания первой медицинской помощи транспортировали в Республиканскую больницу в Сухуми, буквально минут пять назад. А что касается двоих, не знаю их состояния. Их сюда не привозили. Как я слышал, они мертвы», - сказал корреспонденту Апсадгьыл-инфо дежурный хирург Агудзерской больницы Юрий Зарандия.




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