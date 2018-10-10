.: Лента Новостей
  • МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
  • Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
  • Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
  • Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
  • Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
  • В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
  • Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
  • Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
  • Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
  • Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»

    •  
    Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
    10.10.2018
    Кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе вместе с лидерами партии встретился с представителями Собрания абхазов.

    В "Европейской Грузии" рассказали, что на встрече говорили о политической ситуации в стране, внешних и внутренних угрозах, о предвыборной среде, избирательной программе партии.

    В партии заявили, что встречи между Давидом Бакрадзе и представителями Собрания абхазов будут периодически проводиться и в формате парламентского меньшинства для разрешения проблем вынужденно перемещенных лиц, борьбы против российской пропаганды, и урегулирования вопросов деоккупации.

    "Кандидат в президенты "Европейской Грузии" еще раз подтвердил представителям Собрания абхазов, что одним из главных приоритетов президентской программы является реформа структур легитимной власти Автономной Республики Абхазии"- заявили в партии.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия