Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия

Кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе вместе с лидерами партии встретился с представителями Собрания абхазов.



В "Европейской Грузии" рассказали, что на встрече говорили о политической ситуации в стране, внешних и внутренних угрозах, о предвыборной среде, избирательной программе партии.



В партии заявили, что встречи между Давидом Бакрадзе и представителями Собрания абхазов будут периодически проводиться и в формате парламентского меньшинства для разрешения проблем вынужденно перемещенных лиц, борьбы против российской пропаганды, и урегулирования вопросов деоккупации.



"Кандидат в президенты "Европейской Грузии" еще раз подтвердил представителям Собрания абхазов, что одним из главных приоритетов президентской программы является реформа структур легитимной власти Автономной Республики Абхазии"- заявили в партии.









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