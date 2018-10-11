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    МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
    11.10.2018
    Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских международных переговоров, которые состоялись 9-10 октября.

    По данным ведомства, в рамках 45-го раунда переговоров особый акцент был сделан на обеспечении эффективной работы механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), а также на необходимости исполнения правосудия по делам убийств Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

    «Сопредседатели и участники оценили ход Женевских переговоров спустя 10 лет после начала дискуссий. В этом контексте была подчеркнута значительная роль Женевского формата, как и механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали и Эргнети в деле превенции эскалации на фоне того, что на месте ежедневный характер носят инциденты и провокации. Участники из Грузии осудили деструктивные шаги России и ее оккупационных режимов против IPRM. Сопредседатели, участники из США и Грузии подчеркнули необходимость возвращения механизмов в Гали и Эргнети в рабочий режим, с полным соблюдением основополагающих принципов и правил.

    Представители США, наблюдательской миссии Евросоюза и Грузии отметили, что Российская Федерация грубо нарушает соглашение о прекращении огня, оформленное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года, и призвали Россию полностью выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе и вывести оккупационные силы с территории Грузии. В этом контексте осудили российское незаконное военное присутствие в Абхазском и Цхинвальском регионах, участившиеся военные учения и факты нарушения воздушного пространства Грузии, что направлено на дальнейшую дестабилизацию положения на месте. На фоне этого, особое внимание было уделено подтверждению и выполнению Москвой обязательства о неприменении силы, также, как и необходимости создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях Грузии.

    Участники из Грузии выразили встревоженность продолжением процесса фактической аннексии Российской Федерацией Абхазского и Цхинвальского регионов», — отмечается в заявлении МИД Грузии.


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