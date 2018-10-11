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    Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
    11.10.2018 - Civil Georgia
    Сопредседатели Женевских международных дискуссий опубликовали совместное заявление, в котором ситуацию в сфере безопасности на местах оценили, как «относительно спокойную и стабильную», но в очередной раз подчеркнули необходимость надлежащего расследования трагической смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

    Сопредседатели призвали участников дискуссий, «продолжить обмен информацией в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования них об этих и других случаях, таких как убийство Гиги Отхозория в мае 2016 года».

    Сопредседатели отметили, что они предложили сторонам продолжить работу над проектом совместного заявления о неприменении силы.

    В совместном заявлении также говорится, что «к сожалению, невозможно было завершить обсуждения по всем вопросам повестки дня с учетом различных подходов к проблемам ВПЛ/беженцев».

    Сопредседатели призвали участников сформировать конструктивный и ориентированный на результат подход по всем вопросам повестки дня и сообщили им, что их усилия направлены на то, чтобы сделать Женевский формат «более эффективным и продуктивным».

    Следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 9-10 октября.


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