ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии

11.10.2018 - Civil Georgia Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была принята 10 октября, требует беспрепятственного доступа для международных механизмов мониторинга соблюдения прав человека в т.н. «серые зоны» государств, в том числе, в Абхазию и Цхинвальский регион.



В соответствии с резолюцией, ПАСЕ приветствует визит в Абхазию Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания, и призывает де-факто «де-факто Южную Осетию» сделать то же самое.



Документ подчеркивает, что мониторинг ситуации с защитой прав человека в «серых зонах», включая контакты наблюдательных организаций с местными властями, «не следует рассматривать как признание легитимности этих властей в рамках международного права».



ПАСЕ подчеркивает, что сотрудничество с международными наблюдательными механизмами по соблюдению прав человека является обязанностью «местных де-факто правительств» и государств, которые «осуществляют эффективный контроль на тех территориях, где действуют местные де-факто власти, призывает использовать свое влияние, чтобы международные организации по защите прав человека получили возможность для осуществления эффективного мониторинга».









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