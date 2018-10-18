Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»

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18.10.2018 В последние дни сентября в Абхазии состоялись мероприятия, посвященные "дню победы", где, как и в предыдущие годы, заставили участвовать грузинские школы Гали.



Кроме того, что заставили участвовать в мероприятиях, проведенных в центре города, школам поручили провести на местах торжественные вечера, на которых присутствовали де-факто чиновники.



По рассказу одного из родителей DFWatch, пришло задание, чтобы все ученики школ были одеты на празднике в абхазские военные формы, которые каждому родителю обошлись по 80 лари.



"Все, и девочки, и мальчики должны были одеты в соответствующие формы. Исходя из того, что мы не могли купить абхазские формы в другом месте (Зугдиди), поскольку там продаются другие формы, мы были вынуждены купить их на месте. Стоимость каждой формы составляла 80 лари. У меня два мальчика, соответственно, мне они обошлись вдвое дороже"- говорит жительница села Чубурхинджи Л. Д.



По ее же словам, финансовые расходы ничто по сравнению с тем, чему служили эти мероприятия.



"Поручают, и надо выполнить, но сумма здесь десятой степени важности. Проблема гораздо больше, что каждый год причиняет мне большой стресс, как матери двоих грузинских мальчиков. Знаем, что живем в 21-м веке, но здесь реально другой век. Мои сыновья в абхазской военной форме исполняли роль абхазского мальчика, убивающего грузин. Нас заставили провести мероприятия такого содержания, и это еще ничего, в школе, где вместе с грузинами учатся многие абхазские дети, в формах на мероприятие вывели только наших детей с возгласами "аиара, аиара". В это время мне не хватает воздуха, не могу дышать, и хочу, чтобы мои дети исчезли оттуда, но куда их увести? Слезы душат, и после того, как номер закончится, напоминают, что время аплодисментов. А после завершения мероприятия шестилетний ребенок спрашивает меня: мама, почему не хочешь, чтобы я выступал на празднике, а я ничего объяснить не могу, потому что даже представить себе не хочу результат, если он где-то проговорится об этом"- отметила Л. Д.



"Эти дни особенно тяжелые для нас, но еще тяжелее читать те мнения, что пишут о нас жители остальной Грузии. Распространяют видео наших детей и пишут, что мы обрусели, мы предатели, ругают нас. Между тем 90% из них, наверное, не знает, какой ценой нам все это приходится терпеть. У меня трое детей, двое из них ученики, знаете, как тяжело выносить 27 сентября? Дети обязательно должны быть в военных формах, гимн Абхазии, кадры войны, где из грузин делают образ врага, абхазско-русские тексты… И моих детей принуждают ко всему этому, да принуждают, поскольку иного пути у нас нет. Если бы было куда пойти, я бы ни минуты не оставила здесь детей. Я даже не заходила в зал, стояла и плакала у дверей. Ни одного фото моих детей не сделала, или зачем было снимать?! А те, что смотрят на нас издалека, называют нас предателями. Я окончила школу в Абхазии, но тогда нас ничего подобного не заставляли делать. Мои дети знают правду, и то, что это всего лишь формальность"- говорит 29 летняя Х. Б.



DFWatch говорил с местными грузинами, которые сами пожелали выразить свое мнение в связи с этим днем.



Еще один выпускник рассказывает, что эта "моральная жертва" необходима для сохранения здесь грузинской школы пусть даже в этой форме.



"В школьный период много раз были случаи, когда нам приходилось идти туда, куда не хотелось идти. Издалека все это возможно очень плохо смотрится, вероятно, я тоже бы так это видел, но мы с самого же начала знали, что все это была формальность, что все это было необходимо и важно для нас, для существования грузинской школы, и той "свободы", которая давалась нам после окончания школы. Тогда мы были маленькие, и эти мероприятия не имели для нас никакой эмоциональной нагрузки, для нас это была простая, очередная экскурсия. Прошли годы, и сейчас, когда я смотрю на все это с расстояния, я горжусь людьми, которые смогли, и на фоне всего этого воспитали нас горячими заступниками родины и грузинского языка. Сейчас я понимаю, это было ужасно, но необходимо"- отметил в разговоре с DFWatch 19-летний М.Г.



Местные говорят, что на фоне стресса, который идет от сухумского режима, дополнительным стрессом являются нападки, которые идут от грузин в социальной сети.



"В тех видео, которые распространяют на языке ненависти, видны наши дети. Дети, которые надеются, что как только окончат школу, должны перейти совсем в другой мир, туда, где есть свобода, туда, где их права не будут нарушать, но такие отзывы негативно действуют на их психику. Наши дети знают правду, и то, что они бессмысленно вызубрят на один день, ничего не изменит в их взглядах"- рассказывает 35-летняя Л. Дж.



Сами преподаватели предпочитают не говорить вслух об этом, но одна из гостей, которая присутствовала на открытии такого мероприятия в Абхазии, рассказывает, что текст поздравления абсолютно не соответствует ложному содержанию мероприятия.



"Был один из т.н. торжественных дней. Я была в гостях в Абхазии, и поскольку местом сбора людей там являются только такие мероприятия, я пошла с большим интересом. Я была поражена увиденным. Абхазский флаг, абхазский гимн, плакаты Ардзынба, а речь выступающих совершенно о противоположном. Они объясняли детям, что это всего лишь формальность, и необходимо для выживания. Говорили, что это был всего лишь фасад для спасения школы. Факт, что эти школы пока еще воспитывают патриотов. Как только пришла проверка, текст радикально изменился, и легко понять почему. Я ожидала совсем другое, и вернулась абсолютно с другой эмоцией гордости"- говорит DFWatch Д.М., много лет проживающая в Тбилиси.



Местные надеются, что жертвы, которые они сейчас приносят, будут на пользу их детям.



"Когда мы были учениками, мы тоже думали, что смена поколений изменит настроения, но пока у нас нет основания для этого. После окончания школы, когда я отвел детей в первый класс, здесь же было поколение моложе меня. За моей спиной стоял один из них, и когда у дверей школы подняли абхазский флаг, сзади раздался тихий голос: "Спасибо Господи, что мне не пришлось видеть это", этим я хочу сказать, что мы тоже боялись изменения взглядов, но настроения в следующих поколениях не изменились, мы тоже не изменим их своим детям, поэтому если снаружи не могут нам помочь, пусть хотя бы не добавляют нам стресса "- говорит И.Н.











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