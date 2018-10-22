Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии

22.10.2018 Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии. Как заявляют в пресс-службе российского Южного военного округа, «всего в мероприятиях задействовано более двух тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники».



«Готовность дислоцированных в Абхазии российских военных проверят офицеры Южного военного округа», — говорится в официальном заявлении.



Плановая проверка касается всего личного состава российских баз в оккупированных регионах. Она продлится до конца недели.



«Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего ряд подразделений на штатной технике совершили 200-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу», — заявляют в пресс-центре Южного военного округа России.









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