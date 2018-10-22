Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии

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22.10.2018 Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, выполнявший в понедельник многочасовой полет вблизи Черноморского побережья в рамках "Договора по открытому небу" впервые за долгое время совершил пролет вдоль абхазского участка побережья Грузии.



Именно сегодня, 2 октября в Вене проходит мероприятие, от которого во многом зависит жизнеспособность Договора по открытому небу (ДОН) — соглашения, позволяющего 34 его странам-участницам осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга. Специальной комиссии предстоит согласовать облетные квоты на 2019 год, однако заседание могло завершиться провалом: в 2018 году из-за позиции России, пролетов вокруг оккупированных Абхазии и ЮО в рамках договора осуществлено не было. И лишь согласившись на этот сегодняшний пролет над своими военными базами в оккупированной Абхазии, Россия позволила согласовать квоты на 2019 год



Американский самолет-разведчик дважды пролетел вдоль побережья Абхазии на участке между российско-грузинской границей и Сухуми. Всего он находился вблизи Грузии около 15 минут. Морскую границу Грузии самолет не пересекал, совершая полет над международными водами Черного моря.



Разведчик RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более четырех часов курсировал по линии от Сочи, вдоль всего побережья Краснодарского края, мимо Керченского пролива, вдоль южного и юго-западного побережья Крыма до западной оконечности полуострова.



С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, самолет ВВС США мог "сканировать" всю территорию аннексированного Крыма и Краснодарского края России.



Согласно открытым источникам, RC-135V, в частности, способен вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника, и как раз там, на его маршруте, дислоцируются комплексы С-300, расположенные на военных базах в Абхазии.









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