У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх

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23.10.2018 Вселенский патриарх сказал мне, что заявит из Тбилиси, что Абхазия и Цхинвали оккупированные регионы. Об этом пишет в социальной сети архиепископ Дманси и Агарак-Ташири, Великобритании и Ирландии Зенон (Иараджули).



"Не раз был поставлен вопрос: признает ли Вселенская Патриархия юрисдикцию Церкви Грузии полностью в геополитических границах Грузии, и за ее пределами.



Начнем с Турции, где размещена историческая, основная юрисдикция Вселенской Патриархии. Могу заявить: Вселенская Патриархия признает и подтверждает, что грузинские церковно-монастырские очаги, существующие в геополитических границах Турции, являются наследием Грузии, и ее Церкви. Что касается звания эпископа Тао-Кларджети, титул которого носит митрополит Ахалцихский, несмотря на то, что представленная данным топонимом территория, и существующие там исторические духовные очаги храма Мцхеты не находятся в границах современной Грузии, Вселенская Патриархия уважает решение Священного Синода Церкви Грузии. Добавлю здесь же, что по законодательству Турции грузинские очаги духовенства, находящиеся на ее политической территории, не являются собственностью ни Вселенской Патриархии, ни патриархии Грузии. Эти очаги объявлены государственной собственностью Турции.



Что касается Кавказа. Как известно, существующее на Южном Кавказе материальное наследие грузинской Церкви представляет ее собственность только в государстве Грузия. По юридическому законодательству она имеет право собственности только на геополитической территории Грузии. В Армении и Азербайджане по соответствующему местному законодательству, грузинские материальные памятники принадлежат стране, представленной в их геополитических границах. Но есть разница: в некоторых грузинских храмах, находящихся в Азербайджане, разрешено исполнение богослужения представителем Церкви Грузии.



Как известно, в Азербайджане функционирует епископат Херети Церкви Грузии. Что касается Армении. Епархия Агарак (Ахтала)- Ташири, та же епархия Лоре, восстановленная Церковью Грузии, является титулярной церковной единицей, поскольку соответствующее законодательство Армении, и Армянская Церковь не признают грузинское происхождение духовных очагов на данной территории, тем более, некогда существующую юрисдикцию храма Мцхеты. К сожалению, пока со стороны Грузии не был сделан какой-либо шаг для урегулирования этого важного вопроса. На данном этапе осуществляются только мои ограниченные действия сообразно тому, какую возможность дает обстановка.



Что касается отношения Вселенской Патриархии к существованию юрисдикции храма Мцхеты в Армении и Азербайджане. Вселенская Патриархия считает, что вообще в кавказском регионе исторически есть преимущество у храма Мцхеты, и первосвященником осветителем Православной Церкви называется католикос-патриарх Грузии (с исторически существующими небольшими исключениями). С 17-го до начала 19-го века центром миссионерской деятельности Православной Церкви Грузии на Северо-Восточном Кавказе являлся епископат Ахталы (Лоре-Ташири). Епископская кафедра Ахталы в тот период была мощным центром православия. Управляющим именно этого центра в Грузии с упраздненной автокефалией был первый экзарх Варлам Еристави. Как известно, это был первый и последний экзарх грузинской национальности, который в последующем оказывал большую службу царской России. В конце 18-го и начале 19-го века на этой кафедре вели деятельность великие первосвященники Святой Софрон Чудотворец, и митрополит Иоаким. Вселенская Патриархия причислила Софрона к лику святых, и его святые мощи покоятся в Стамбуле, в кафедральном соборе Святого Георгия Вселенской Патриархии (пока Церковь Грузии не установила день его поминовения в числе святых). Между прочим, святой Софрон Ахтальский был приглашен из трабзонского региона царем Ираклием, и был рукоположен Антоном II на кафедру Ахталы. Как было отмечено, вторым архиепископом был Иоаким Ахтальский, который по этническому происхождению также был грек.



На Кипре по сей день храниться пожертвованное им монастырю Кико церковное одеяние и предметы с надписями на грузинском языке. В минувшем году у меня лично была пространная беседа с Его Преосвященством о грузинских церквях и монастырях, находящихся в Армении. Я представил письменное обозрение о грузинском духовном наследии Армении, и ознакомил с проблемами, к которым он внимательно отнесся и заявил, что ознакомит Константинопольский Синод с этими материалами. Здесь же должен добавить, что у Церкви Грузии были размещены епархии также на Северном Кавказе. В частности: в Кабардино-Балкарии, Алании, Ингушетии-Чечне, и Дагестане.



Дагестан следует отметить тем, что там функционировали три епархии, из которых крупную церковную единицу представляла митрополия Хундзети (на аварском Хундзах, исторический административный центр). А также епископат Анцухи. На Северном Кавказе до сих пор осталось грузинское материальное наследие: церкви с барельефами, эпиграфическими образцами на древнегрузинском языке.



Примечательно, что в Ингушетии и Дагестане в эпиграфических образцах храмов упомянуты католикосы-патриархи Грузии. В том числе Мелхиседек I, который согласно историческим материалам первый получил звание патриарха. А также в музеях Северного Кавказа хранятся разные образцы грузинского церковного искусства. В Дагестане обнаружены надписи на крестах, рукописи, литургические фрагменты, и все это выполнено на дагестанских языках с использованием грузинской письменности. Это явствует, что письменным языком являлся грузинский алфавит. Это можно сказать не только по отношению Дагестана, но и Ингушетии-Чечни и Северо-Западного Кавказа. Как известно, в настоящем все это церковное наследие принадлежит Московской патриархии. Следует отметить, что самый древний христианский, православный храм в России находится в Ингушетии. Храм называется Ткоба Ерди. Это трехцерковная базилика. Впервые была построена грузинскими миссионерами в 9-м веке, откуда христианство вошло в населении горной Ингушетии. Сегодняшний полный вид храма относится к 9-10 и 15-16 векам. Когда я говорю о христианском прошлом Ингушетии, невозможно обойти стороной один благопамятный фрагмент из жизни ингушского народа, о котором рассказывает современный ингушский политический и общественный деятель, писатель Иса Кодзоев (Коадзой).



В 17 веке в Горной Ингушетии разразилась большая эпидемия чумы. Когда об этом узнали в Грузии, в села Горной Ингушетии отправили монахов из монастырей. Из каждого аула монахи собрали десятки несовершеннолетних и подростков, записав село и жилой дом, имя и отца каждого из них, и отвезли в монастыри Картли-Кахетии. Выходили, вырастили, обучили их. Когда эпидемия чумы прошла, они вернули каждого из них в свои дома. Потомками этих горских ингушских детей и подростков, спасенных от чумы, вместе с другими оставшимися в живых являются наши предки и мы - говорит крупный общественный деятель Исса Коадзой. Такие благочестивые фрагменты вместе с другими значимыми историческими событиями, и опытом совместного проживания во множестве представлены в устных преданиях и письменности ингушского народа. Так же как и в грузинской исторической письменности. Поэтому в Ингушетии распространена известная поговорка: грузин никогда не будет врагом ингуша! Если из Хеви или Архотской Хевсуретии пойти к ингушским аулам, вы увидите там башни с изображением животворящего креста Спасителя. С 1801 года все грузинские церковные постройки и материальные памятники, находящиеся на Северном Кавказе, являются собственностью и юрисдикцией Московской патриархии. Из России в последнее время не раз прозвучало, что на Южном Кавказе, на территории Азербайджана и Армении распространяется только юрисдикция Православной Церкви Московской патриархии, и что будто Церковь Грузии с нарушением закона имеет там епархии, действующую епархию в Азербайджане и титулярную в Армении.



Нашему населению более или менее известно, какие процессы имеют место в отношении Абхазии и Самачабло со стороны Московской патриархии. Особенно тревожна тенденция, когда мы видим, что существуют попытки создать ситуацию для формирования недоверия между патриархией Грузии и Вселенской Патриархией, в случае углубления чего создается благоприятная обстановка для возникновения конфликтной ситуации между патриархиями. Для провоцирования этого не раз имели место провокации. Вопрос касается Абхазии. Будто Вселенская Патриархия ведет тайную антиканоническую деятельность, и что самозванцы "автокефалисты", обустроившиеся в Новоафонском монастыре Абхазии, действуют по поддержке Вселенского патриарха. В действительности, они не подчиняются директивам Московской патриархии и стараются получить поддержку Вселенской Патриархии, и обращаются к собственным инициативам. В частности заявляют, что прерогативой только Вселенской Патриархии является, и она может придать автокефалию Церкви Абхазии (канонически в Абхазии существует одна из епархий храма Мцхеты, и они являются схизматическим собранием), и по их позиции именно Константинополь является материнской церковью Церкви Абхазии, а не Мцхета. Некоторые наши представители, придерживающиеся версии тайных действий против интересов Церкви Грузии со стороны Вселенской патриархии считают, что существует повод для недоверия к Константинополю. Хотя бы то, что Вселенский патриарх принял их в резиденции. Лично у меня была пространная беседа с Его Преосвященством о проблематичных церковных вопросах, связанных с Абхазией и Цхинвальским регионом.



Когда я спросил Его Преосвященства в связи с этим, он ответил: "Я принял их не для того, чтобы поощрить, а принял, как Вселенский патриарх. Главное мое, и настроение всей Вселенской Патриархии, неизменное солидарное отношение к суверенной Грузии и мученической Церкви Грузии". Могу заявить еще об одном вопросе: когда я сказал Его Преосвященству, что существует информация, что они вместо католикоса-патриарха Грузии упоминают его, как благословившего их, и будто у них есть поощрение Константинополя, он ответил мне: "Я приеду в Грузию, если патриарх пожелает этого, и публично заявлю из Тбилиси, что у самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии. Заявлю, что единственным епископом и патриархом Абхазии является Блаженнейший и Святейший Илия, католикос-патриарх всея Грузии, и что Абхазия и Цхинвальский регион оккупированы. У нас есть информация, что там незаконно действуют представители Московской патриархии".



Думаю, достаточно того, что я сделал очевидным для вас, чтобы иметь возможность сделать вывод о том, какие попытки имеют место. Кто сегодня настроен враждебно, а кто дружески. И те, которые говорят, что Святейший патриарх Кирилл является нашим отцом, и господином, поскольку помогал Грузии защитится от агрессии, и поддерживал нас, этого недостаточно для того, чтобы Московская патриархия публично заявила, насколько соответствует заявление абхазского круга духовенства правде?! Тем более, когда один из высших представителей Москвы говорит: "Если Вселенская Патриархия войдет туда в какой-либо форме, тогда и мы войдем". И кто сказал, что они уже не вошли туда. Ясно, что налицо "оправдание" их будущих намерений, и поиск повода.



И наконец, коротко изложу в связи с епархиями Церкви Грузии, фактически или номинально существующими в Европе и Америке, Южной Америке и Австралии.



С учетом того, что церковный закон запрещает определение двух епископов на одной кафедре, Вселенский Патриархат представил поместным церквям проект, чтобы с одной стороны максимально учитывать реальность, и в то же время приблизить ее к каноническому праву. Таким образом, было создано единое координационное объединение епископов епархий, существующих в подчинении поместных церквей- "Панортодоксальная епископская ассамблея"- за канонической границей поместных церквей. Форматом везде руководит первосвященник Вселенской Патриархии. Существует соглашение, под которым подписались поместные церкви. Согласно документу, запрещен аналог титула Вселенской Патриархии поместного архиепископа (этот церковный норматив отражается в постановлении Критского собора 2016 года).



Например, когда епископ Вселенской Патриархии носит титул епископа Великобритании, архиепископ другой поместной церкви должен носить как первичный, титул какой-либо свободной кафедры поместной церкви, и затем той страны, где представляет поместную патриархию. На данном этапе Церковь руководствовалась икономией для переходного периода. Чтобы было понятно широкой аудитории: было допущено исключение для сохранения мира и единства во Вселенской Православной Церкви. Для преодоления препятствия, которое в определенной доле проистекало из безграничной власти и церковно-политической амбиции, по этно-национальной мотивации. Вызовом, связанным со снятием того барьера для разноязычного православного прихода, что будет препятствовать их участию в таинствах Святой Церкви"- пишет владыко Зенон.











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