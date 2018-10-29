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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сухумский режим практически упраздняет пенсию большинству жителей Гали

29.10.2018 С 1 ноября де-факто правительство Абхазии начинает регистрацию пенсионеров. Местные сообщили DFWatch, что пройти регистрацию может только та категория населения, которая уже взяла абхазский паспорт или вид на жительство.



По их же информации, у большинства пенсионеров были красные паспорта, соответственно, у них нет вышеназванных двух документов, что означает, что они не получат абхазскую пенсию.



"Т.н. красные паспорта несколько месяцев как упразднили, соответственно, те из нас, у кого был только этот документ, сейчас не можем даже передвигаться. Мы закрыты здесь, и если понадобится врач, нас не пропустят на "границе". Для того чтобы взять "вид на жительство" необходимо столько документов, что люди нашего поколения вряд ли смогут собрать их всех. Сейчас начинается регистрация пенсионеров, и у тех, у кого были красные паспорта, снимут пенсии"- заявил DFWatch уроженец села Тагилони Гальского района Н.Т.



К информации, регистрация начнется с 1 ноября, и продлится до конца декабря.



Напомним, что на территории Абхазии минимальная пенсия составляет 150 рублей в месяц, что примерно 6,5 лари. При наличии трудовой книжки пенсия увеличивается до 500 рублей, то есть до 22 лари.



Сравнительно высокая пенсия у тех, кто пока не получает возмещения грузинской стороны. Дело в том, что абхазская сторона выдает пенсию женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет, что на 5 лет раньше, чем пенсионный возраст в Грузии, соответственно, абхазская сторона этой категории в течение пяти лет дополнительно платит 12 000 российских рублей, примерно 520 лари в год. После этого периода пенсия стандартно колеблется от 150 до 500 российских рублей.



Касательно тех, у кого есть российские паспорта, они относятся к гораздо более привилегированному слою, и их пенсия составляет 5 000 российских рублей (205 лари) в месяц, но такой документ в Гальском районе есть всего у нескольких человек.











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