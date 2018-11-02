.: Лента Новостей
  • Цихелашвили обеспокоена нарушением прав детей в Абхазии
  • Сухумский режим практически упраздняет пенсию большинству жителей Гали
  • Освобожден похищенный в Сухумском районе Геннадий Саная
  • Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
  • У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
  • Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
  • Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
  • Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
  • ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
  • Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров

    •
     
    Цихелашвили обеспокоена нарушением прав детей в Абхазии
    02.11.2018
    «Я еще не встречала представителей абхазского общества, которые бы гордились или были довольны сложившейся ситуацией». Такое заявление сделала госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в ходе обсуждения темы защиты прав детей на оккупированных территориях.

    Представительница правительства Грузии, в частности, акцентировала внимание на условиях, в которых воспитываются некоторые дети: в детских садах и школах им приходится участвовать в играх с использованием военной симуляции. Это, по словам госминистра, негативно сказывается на психике детей.

    «Для очень многих представителей того [абхазского] общества это неприемлемо. Нужны конкретные действия и шаги для исправления ситуации. Я уверена, каждый из нас желает своим детям только мира и лучшего будущего. Все начинается с детского сада, школы и семьи», – заявил Цихелашвиои.

    Она призвала вести совместную работу для решения проблем. Если потребуется – в рамках формата международных переговоров и с использованием международных инструментов. «Это тот случай, когда оправдано использование всех деполитизированных инструментов, поскольку речь идет о детях», – добавила госминистр.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия