Цихелашвили обеспокоена нарушением прав детей в Абхазии

«Я еще не встречала представителей абхазского общества, которые бы гордились или были довольны сложившейся ситуацией». Такое заявление сделала госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в ходе обсуждения темы защиты прав детей на оккупированных территориях.



Представительница правительства Грузии, в частности, акцентировала внимание на условиях, в которых воспитываются некоторые дети: в детских садах и школах им приходится участвовать в играх с использованием военной симуляции. Это, по словам госминистра, негативно сказывается на психике детей.



«Для очень многих представителей того [абхазского] общества это неприемлемо. Нужны конкретные действия и шаги для исправления ситуации. Я уверена, каждый из нас желает своим детям только мира и лучшего будущего. Все начинается с детского сада, школы и семьи», – заявил Цихелашвиои.



Она призвала вести совместную работу для решения проблем. Если потребуется – в рамках формата международных переговоров и с использованием международных инструментов. «Это тот случай, когда оправдано использование всех деполитизированных инструментов, поскольку речь идет о детях», – добавила госминистр.









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