В Гали приостановили выдачу «вида на жительство»

07.11.2018 Абхазская сторона временно приостановила выдачу "вида на жительство". Местные жители сообщили DFWatch, что причиной представители де-факто администрации назвали то, что закончилась краска для печатной машинки.



"Нам в Гали сказали, что закончилась краска печатной машинки, а ее покупка стоит дорого. Мы должны были взять его для ребенка, поэтому как обязательное, и мать заставили сдать документы. Супруге отказали, поскольку она украинка, поэтому потом мне пришлось сдавать их. Соответственно, возросли расходы. Сейчас вообще отказались выдавать его. Если придется пересекать "границу", опять надо брать т.н. форму 9, что обходится 2 000 российских рублей (83 лари)"- говорит уроженец села Чубурхинджи Гальского района К. Л.



Местные также отметили, что, по их мнению, это, как и в других случаях, уловка заработать деньги, и ничего более.



"Как можно иметь амбицию на государственность, и не выдавать документ по такой причине. Они придумали очередной способ заработать деньги, а люди, разумеется, вынуждены на все согласиться"- говорит 30-летний Г.С.



Напомним, что т.н. "вид на жительство" грузинам обходится до 500 лари. Абхазская сторона уже упразднила т.н. красные паспорта. А после нового года планируют упразднение и зеленых (абхазских) паспортов, выданных грузинам.











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